Грандиозное байк-шоу состоится в Севастополе

Грандиозное байк-шоу, организованное московским мотоклубом "Ночные волки", состоится в ночь на субботу в Севастополе, у подножия горы Гасфорта, сообщил РИА Новости в пятницу организатор шоу президент мотоклуба Александр Залдостанов ("Хирург").

Это будет 14-е по счету международное байк-шоу. Предыдущее проводилось также в Севастополе в 2009 году. Тогда премьер-министр РФ Владимир Путин приехал в байк-центр "Ночных волков" в России и передал "Хирургу" флаг Российской Федерации.

"В этом году особенностью проведения байк-шоу является празднование 65-летия Победы над фашизмом. Эта тема будет лейтмотивом всей программы шоу этого года", - сказал "Хирург".

По его словам, всю ночь на территории заброшенного рудообрабатывающего завода, внешне напоминающей послевоенные развалины, развернется театрализованное представление, во время которого переодетые в немецкую форму артисты будут повержены атакующими пехотинцами и моряками Красной армии. В этом представлении будут задействованы лошади, собаки, мотоциклы, два ультрасовременных "Хаммера", а также бутафорская немецкая техника, которая под конец представления будет уничтожена пиротехническими вызовами.

В настоящее время, сообщил "Хирург", в Севастополь съехались более 3 тысяч байкеров со всего пространства бывшего СССР, а также из дальнего зарубежья. Кроме того, в представлении примут участие группы "Любэ", Александр Маршал, Гарик Сукачев, группа "Ария" и многие другие рок-музыканты.

"Всю ночь будут выступать не только мастодонты (рок- и металл-группы), а также коллективы, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также ансамбль песни и пляски Черноморского флота, который в рок-импровизации исполнит специально написанную для этого шоу песню "Мы не оставим города свои", - сказал Александр "Хирург".

Отвечая на вопрос, как сказалось на подготовке шоу улучшение отношение между Россией и Украиной, он сказал: "Доброжелательное отношение простых людей осталось еще с прошлого года. Все зависит не от политики, а от жителей города, его настроения".

"Хирург" особо отметил гостеприимное отношение украинских гаишников, которые не чинили никаких препятствий для приезда в Севастополь более 3 тысяч мотоциклистов, не всегда экипированных по правилам.