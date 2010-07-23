Новодворская: воронье слетается в Крым - собираются расклевывать

Журналистка, российский политический деятель Валерия Новодворская в интервью радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала визит Патриарха Московского Кирилла и премьер-министра РФ Владимира Путина в Украину.

Вопрос от радиослушателя: Валерия Ильинична, каково ваше мнение о поездке Патриарха Московского на Украину?

Украина уже в полной панике. Мне все время задают вопросы, что он там делает.

Ну, это уже не первая поездка пасторская, насколько мы знаем...

Да. Это очень плохой сигнал, потому что воронье, как правило, собирается не над живыми, а над покойниками. И когда слетается вот такое воронье, значит, собираются расклевывать. Там, ведь, и наш милый Путин собирается встречаться в Ялте с Януковичем. То есть следующий ялтинский сговор, по-моему, ожидается. На этот раз, видимо, будут решать, как бы сдать окончательно России Крым. Не только Севастополь.

А вы считаете, есть такая перспектива?

Вот, любимый всеми нами Лужков уже изрек как-то очень вовремя перед этой встречей, что не только Севастополь должен быть российским, но что и Крым будет российским. Вот, к чему бы эта заставочка и эта увертюра? По-моему, это увертюра как раз к этой встрече Путина с Януковичем.

И вы считаете, что Янукович может пойти на какие-то?..

Янукович – это предатель, Янукович – это агент Москвы.

Но его народ избрал на выборах...

Его избрали люди, у которых нет отечества. Я не знаю, как их назвать. Апатриды. Это не народ. Это тот же народ избрал нам Путина и Медведева. Видели мы этот народ – жаль, что не в гробу и не в белых тапочках. Поэтому я не считаю для него что бы то ни было невозможным. Этот человек не то, что там Крым, он с удовольствием и весь Восток бы Украины отдал. Ему все равно.

Валерия Ильинична, вы как-то пристрастны. Вот, вы говорите, что грузинский народ правильный, честный и все видит, все знает.

А по делам познаете их.

А украинский – какой-то, вот... А российский вообще ничего не может.

Простите, украинский народ – это те, кто не голосовал за Януковича. Российский народ – сколько у нас этого народа, посчитайте. Это те, которые не голосовали ни за Зюганова, ни за Медведева, ни за Путина и за Лимонова тоже голосовать не собираются. А дожидаются у моря погоды, пока можно будет проголосовать, там, за Немцова, Касьянова, Рыжкова, которого мы здесь видим часто и слышим. Там, за Борового. Ну, за что-нибудь такое, хорошее, приятное.

А за что-нибудь такое, когда-нибудь единое можно будет голосовать вот этим людям?

Вот эти люди вполне могут договориться. Но пока это все чисто праздные мысли. Никого не приглашают. Вон, Касьянов попытался.

Ну, такие вещи говорятся уже много лет, что они могут договориться.

Не в них проблема. Нет вакантного места, чтобы Центризбирком сказал «А ну-ка, быстро договаривайтесь, нам нужен единый кандидат от демократических сил». Им не нужен ни единый, ни разрозненный кандидат.

Что касается Патриарха Кирилла и его пасторского визита на Украину, то это, конечно, чисто политический визит. Я бы вспомнила, конечно, кардинала Ришелье, но тот, по крайней мере, был великим государственным деятелем.

Ну, он был министром...

Да. Боюсь, что в биографиях Кирилла ничего подобного нельзя будет написать.

Ну что плохого? Поехал пастырь, есть паства, есть православные.

Потому что он уже несколько раз пытался отобрать чужую паству и приписать себе.

А почему же они чужая? Это же и его там есть.

Э, нет. Это другое государство, и небо делить не надо – достаточно того, что землю поделили. А потом, у нас Патриарх Кирилл, не отъезжая от Москвы очень далеко, по-моему, высказывался уже однажды по поводу того, что западные ценности нам не нужны, что у нас другая история. А в суде он что сказал? То есть перед судом над скинхедами, которые убили таджикскую девочку? Что прежде, чем осуждать скинхедов... Дальше уже не нужно слушать, просто не нужно.

Так вот, я все время вспоминаю песенку из мюзикла Юнгвальда-Хилькевича, «Его высокопреосвященство нам завещал на небе райское блаженство. Покуда жизнью живем земной, пусть похлопочет он за нас пред Сатаной». А вы давно в последний раз были с журналистским визитом в Храме Христа Спасителя?

Нет, с журналистским визитом в Храм Христа Спасителя я не ходила.

Вы знаете, на чем стоит Храм Христа Спасителя?

Вы имеете в виду бассейн «Москва»?

Нет. Он стоит на автомойке.

Там много чего вокруг стоит интересного.

Так вот, это, по-моему, единственный в мировой истории случай, когда храм стоит на автомойке. И если Христос изгонял торгующих из храма, то увидев эту автомойку, он бы просто уехал в реанимацию. И Голгофа бы никакая не понадобилась.