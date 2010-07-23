Горел направлявшийся в Крым московский поезд (фото)
27 человек остались без вещей
Пожар произошел 23 июля в вагоне пассажирского поезда "Москва - Евпатория" в Запорожской области, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
В 6.08 поезд остановился из-за срыва стоп-крана.
В 6.15 обнаружен пожар в седьмом вагоне.
Пассажиров эвакуировали. Хвостовую и главную части поезда отсоединили от горящего вагона.
Не все люди успели вынести вещи - они сгорели.
27 человек - все они граждане России - остались без вещей и документов.
В 6.25 из Мелитополя выехали две пожарные машины, со станции "Мелитополь" - пожарный поезд.
В 7.20 пожар ликвидировали.
Его причиной могло стать короткое замыкание, сообщило запорожское управление МЧС.
В результате происшествия в поезде "Москва - Евпатория" на два часа было остановлено движение семи поездов, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.