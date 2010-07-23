Горел направлявшийся в Крым московский поезд (фото)

Пожар произошел 23 июля в вагоне пассажирского поезда "Москва - Евпатория" в Запорожской области, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В 6.08 поезд остановился из-за срыва стоп-крана.

В 6.15 обнаружен пожар в седьмом вагоне.

Пассажиров эвакуировали. Хвостовую и главную части поезда отсоединили от горящего вагона.

Не все люди успели вынести вещи - они сгорели.

27 человек - все они граждане России - остались без вещей и документов.

В 6.25 из Мелитополя выехали две пожарные машины, со станции "Мелитополь" - пожарный поезд.

В 7.20 пожар ликвидировали.

Его причиной могло стать короткое замыкание, сообщило запорожское управление МЧС.

В результате происшествия в поезде "Москва - Евпатория" на два часа было остановлено движение семи поездов, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.