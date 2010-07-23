Кирилл прибыл в Крым к Януковичу

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл в Крым на встречу с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Самолет с предстоятелем Русской православной церкви приземлился в аэропорте "Бельбек".

Патриарха встречали посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ, митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ, премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ, руководитель севастопольской администрации Валерий САРАТОВ и генеральный консул РФ в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ, сообщил УНИАН источник в органах власти автономии.

Председатель синоидального информационного отдела Русской православной церкви Владимир ЛЕГОЙДА ранее отмечал, что у патриарха КИРИЛЛА и президента ЯНУКОВИЧА "добрые и дружественные отношения".

По его словам, предстоятель РПЦ и президент Украины на встрече могут обсудить церковно-общественные и церковно-государственные вопросы.

По данным источника в милиции, патриарх покинет Крым утром 24 июля.

Предстоятель Русской православной церкви 20-28 июля находится с визитом в Украине. Он побывал в Одессе. Запланировано посещение Днепропетровска и Киева.