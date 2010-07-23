Испания готова дать ?8 млн. Крыму

Испанская компания Joy Asset Management заявляет о намерении инвестировать 8 млн. евро в создание двух курортных комплексов в Крыму, сообщила пресс-служба Совета министров автономной республики.

«У нас есть несколько инвестиционных групп, готовых вкладывать деньги в Крым. При получении необходимой информации мы готовы инвестировать, начиная с сентября, 8 миллионов евро для создания двух курортных комплексов», - сказал генеральный директор компании Арно СЕНТ-ПОЛ на встрече с первым вице-премьером автономии Павлом БУРЛАКОВЫМ.

СЕНТ-ПОЛ назвал одной из сфер сотрудничества развитие инфраструктуры, которая позволит увеличить поток туристов в регион.

Гендиректор Joy Asset Management заявил, что для активного сотрудничества необходима стратегия развития Крыма.

«Путь, по которому идут инвесторы, должен быть прозрачным. Инвестор должен прийти и начать работать: вкладывать деньги», - сказал СЕНТ-ПОЛ.