Литвин ради патриарха примчится в Киев из Крыма
09:54, 23 июля 2010Крым
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Спикер в отпуске
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует на следующей неделе встретиться с патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ, сообщила УНИАН пресс-секретарь спикера Ольга ЧЕРНАЯ.
По ее словам, ЛИТВИН для этого на один день вернется в Киев из Крыма, где он находится в отпуске.
Встреча намечена на 27 июля.
Предстоятель Русской православной церкви 20-28 июля находится с визитом в Украине.
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