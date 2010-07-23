Литвин ради патриарха примчится в Киев из Крыма

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует на следующей неделе встретиться с патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ, сообщила УНИАН пресс-секретарь спикера Ольга ЧЕРНАЯ.

По ее словам, ЛИТВИН для этого на один день вернется в Киев из Крыма, где он находится в отпуске.

Встреча намечена на 27 июля.

Предстоятель Русской православной церкви 20-28 июля находится с визитом в Украине.