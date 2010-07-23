Севастополь готовится к российскому празднику (фото, видео)

Генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота России провели в Севастополе. Действо состоится в акватории Севастопольской бухты, сообщает канал 24 (видео здесь).

В парадном строю - 10 кораблей. Впервые рядом с российскими кораблями стоит украинский фрегат “Гетман Сагайдачный”.

Тренируются не только простые военные, но и сам командующий Черноморским флотом.

Торжественные мероприятия из года в год проходят по традиционной программе. После того, как командующий обойдет корабли, начинается военно-спортивное шоу. Его откроют ракетные корабли “Бора” и “Самумб”. Они будут нести государственные флаги России и Украины.

“Принимают участие больше тридцати судов и кораблей в военно-спортивном празднике, а также двадцать три единицы техники. Действо у нас достаточно масштабное”, - говорит пресс-секретарь управления ЧФ РФ Вячеслав Трухачев.

Также зрители смогут увидеть показательные выступления морского десанта, операцию по спасению личного состава на воде, постановки на историческую тематику.

В третий раз подряд российские военные во время парада кораблей в Севастополе используют шумовую имитацию. В этом году ее будут сопровождать выстрелы в холостую. Авиацию, как и год назад, привлекать не будут.

Парад пройдет 25 июля. В Севастополе ожидают около 80 делегаций из регионов России. Приедет в Крым и мэр Москвы Юрий Лужков, который из-за скандальных заявлений о статусе Севастополя до недавнего времени был персоной нон-грата в Украине.

К слову, праздничное мероприятие будут охранять более 2 тысяч человек: 300 украинских милиционеров и 1700 военных российского флота.

Фото Андрея Любимова, Алексея Сувирова / УНИАН