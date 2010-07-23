Спикер подписал закон о выборах

Содержит 42 страницы замечаний

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал закон о местных выборах, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга ЧЕРНАЯ. По ее словам, закон содержит 42 страницы замечаний юридического управления парламента. Закон передан на подпись президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ. Рада 10 июля назначила местные выборы на 31 октября, они пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.

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