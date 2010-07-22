30 га земли у моря чиновники незаконно отдали под автокемпинг

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения чиновниками Черноморского района Крыма тридцати гектаров земли в прибрежной полосе моря под эллинги и автокемпинг.

«Возбуждено дело по факту злоупотребления служебным положением, по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, чиновниками одного из сельсоветов района и местной райгосадминистрации», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры.

По оценкам прокуроров, ущерб из-за использования земли, выделенной с нарушениями процедуры, составляет более 1,5 млн. гривен.

Ведется следствие.