30 га земли у моря чиновники незаконно отдали под автокемпинг
20:27, 22 июля 2010Крым
0 0
Ущерб - 1,5 млн. гривен
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения чиновниками Черноморского района Крыма тридцати гектаров земли в прибрежной полосе моря под эллинги и автокемпинг.
«Возбуждено дело по факту злоупотребления служебным положением, по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, чиновниками одного из сельсоветов района и местной райгосадминистрации», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры.
По оценкам прокуроров, ущерб из-за использования земли, выделенной с нарушениями процедуры, составляет более 1,5 млн. гривен.
Ведется следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter