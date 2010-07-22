Лужков: нельзя оставлять Крым

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что потеря российских позиций в Севастополе недопустима.

"Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянна. Севастополь - русский город, военно-морская база России, которая обеспечивает геостратегический баланс на юге", - сказал ЛУЖКОВ на торжественном приеме, посвященном празднованию Дня ВМФ, передает РИА "Новости".

По его словам, Москва во все времена продолжала поддерживать Военно-морской флот страны, в том числе в Севастополе, на северных рубежах, на Дальнем Востоке.

"Мы всегда противостояли тенденциям, которые могли бы привести к развалу Черноморского флота. Так мы приняли меры, чтобы спасти крейсер "Москва", усилили шефство по 18 основным кораблям, подводным лодкам, а также оказывали социальную поддержку", - добавил мэр российской столицы.

Напомним, служба безопасности Украины в мае 2008 года запретила въезд ЛУЖКОВА на украинскую территорию из-за его заявлений о статусе Севастополя.

В июне 2010 года стало известно, что ЛУЖКОВУ разрешен въезд в Украину.

ЛУЖКОВ в июле заявил, что не изменил мнение о статусе Севастополя.

Мэр Москвы в конце недели приедет в Крым для встреч с властями и на празднование дня Военно-морского флота России.