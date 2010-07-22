Новая власть Севастополя проверяет земельные дела старой

Севастопольская государственная администрация в ходе собственной юридической оценки распоряжений, подписанных предыдущим руководством исполнительной власти города, обнаружила 64 распоряжения с признаками нарушения земельного законодательства, заявил ее председатель Валерий САРАТОВ, передает УНИАН.

«Уже внесен 31 протест прокуратуры на ранее выданные распоряжения. По большинству из них я принял решения об отмене», - сказал САРАТОВ на брифинге.

Он утверждает, что общая площадь незаконно изъятых земучастков составляет 216 гектаров, в том числе 71 гектар - земли лесного фонда.

«Очень много участков выдано по той территории, которая передана Черноморскому флоту для нужд ЧФ. Хотя, всем известно, проведена инвентаризация (земель ЧФ). Она закончена, по большому счету, в 2007 году», - сказал САРАТОВ.

Он назвал кооперативы, которым выдали разрешение на использование земель, арендуемых ЧФ РФ.

«Мягко говоря, это уже просто нарушение международного законодательства», - заявил САРАТОВ.

Проверка распоряжений предыдущей городской власти еще не закончена.

«Я думаю, что мы сможем довести работу до конца за два следующих месяца», - сказал губернатор Севастополя.

«Проблема в том, что много распоряжений было "почищено" в реестре, уничтожено или не хранится в архиве госадминистрации», - добавил заместитель председателя администрации Николай КАРПЕЕВ.

«Мы начали с распоряжений, которые выдавались юридическим лицам, - это самые большие участки (согласно которым выдавались государственные акты на землю). Издано более 1200 распоряжений, где отдавались земли по 10-25 соток физическим лицам - это большой объем работы... Мы свою задачу видим в том, чтобы вернуть земли громаде», - подчеркнул вице-губернатор.