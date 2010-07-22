Украина и РФ не прочь объединить системы мониторинга судоходства

Россия и Украина намерены создать объединенную систему мониторинга за безопасностью судоходства в акваториях Азовского и Черного морей и Керченского пролива, говорится в сообщении украинского министерства транспорта и связи, размещенном на сайте ведомства.

Сейчас у стран есть собственные системы контроля.

"После объединения национальных автоматических идентификационных систем двух государств планируется создать общую систему мониторинга. Такое нововведение даст позволит получать практически всю информацию о судах: их точное местонахождение, курс, скорость и наличие опасного груза. Это значительно улучшит безопасность судоходства в Черном и Азовском море", - сказано в пресс-релизе.

Над проектом будут работать министерства транспорта России и Украины.