"Красные" зовут Крым на забастовки

Крымские коммунисты требуют от президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьера Николая АЗАРОВА отменить постановление национального регулятора о подорожании газа для населения на 50% с 1 августа. Они также призывают жителей автономной республики к массовым акциям протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

«Участники собрания требуют от президента ЯНУКОВИЧА и его правительства отменить антинародное решение о повышении цены на природный газ и призывают крымчан выйти повсеместно на митинги, демонстрации, а если необходимо и на забастовки против повышения цен и тарифов на газ и коммунальные услуги», - говорится в заявлении, принятом в четверг на главной площади Симферополя на встрече с депутатами-коммунистами советов всех уровней.

Организованная горкомом КПУ встреча переросла в митинг против повышения цен на газ, сообщила пресс-служба лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА.

Главными лозунгами акции были: «Нет повышению цен на газ!», «Нет повышению цен на услуги ЖКХ!» и «"Регионы" обещали - обманули!».

Участники митинга осудили решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики о подорожании газа и заявили, что правительство АЗАРОВА «услужливо выполняет» требования Международного валютного фонда.

«Власть предержащие цинично объявили народу, что увеличение цены на газ приведет «всего лишь» к удорожанию для населения теплоснабжения и обеспечения горячей водой на 20-25%, замалчивая при этом, что далее взлетят вверх цены и тарифы на продукты питания, товары и услуги первой необходимости», - подчеркивается в заявлении.

Отпускные цены на газ для населения с 1 августа вырастут на 50%.

Постепенное повышение внутренних цен на газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.