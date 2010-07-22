Высокая пожароопасность объявлена в Крыму до понедельника
10:56, 22 июля 2010Крым
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Лес можно заменить на пляж
Крымское управление министерства по чрезвычайным ситуациям предупреждает о высокой пожароопасности в лесах полуострова до понедельника, 26 июля, и о шквальном ветре в четверг, 22 июля.
«По 26 июля ожидается высокая пожарная опасность», - говорится в сообщении пресс-службы управления.
Скорость ветра в четверг будет достигать 20 метров в секунду.
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