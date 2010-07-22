Высокая пожароопасность объявлена в Крыму до понедельника

Крымское управление министерства по чрезвычайным ситуациям предупреждает о высокой пожароопасности в лесах полуострова до понедельника, 26 июля, и о шквальном ветре в четверг, 22 июля.

«По 26 июля ожидается высокая пожарная опасность», - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Скорость ветра в четверг будет достигать 20 метров в секунду.