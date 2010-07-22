Катер с 800 литрами солярки прорвался через госграницу

Крымские пограничники в ночь с 21 на 22 июля задержали нарушивший государственную границу Украины катер с 800 литрами дизельного топлива, сообщила пресс-служба Азово-черноморского управления погранслужбы.

«Плавсредство на учете в госпогранслужбе не состоит, и о его выходе в море пограничников никто не информировал», - говорится в пресс-релизе.

Катер с 20-летним керчанином на борту задержали на участке ответственности отдела погранслужбы «Керчь».

Сотрудники погранслужбы составили протоколы об административных нарушениях. Судьбу жителя Крыма решит суд.

Кроме того, пограничники передадут материалы дела в милицию. Правоохранители выяснят происхождение солярки.