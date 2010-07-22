Пенсионер умер после взрыва в пятиэтажке в Крыму

70-летний мужчина погиб в среду в результате взрыва неустановленного вещества с последующим горением у него в квартире в жилом 5-этажном доме в Симферополе, сообщила в четверг пресс-служба МЧС Украины.

Перед пожаром произошел взрыв, из-за которого вылетело стекло и пострадала внутренняя межкомнатная перегородка. Хозяин квартиры упал с пятого этажа. У мужчины было обожжено все тело. При падении он получил многочисленные травмы. В тяжелом состоянии пенсионера отвезли в больницу, сообщала в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

Вечером он умер от полученных травм.

Спасатели на время тушения пожара эвакуировали жителей из подъезда из-за сильного задымления.

Причина взрыва устанавливается.