2 тысячи человек будут следить за порядком в день ВМФ в Севастополе

Около 300 украинских милиционеров и 1 тыс. 700 военнослужащих российского Черноморского флота будут обеспечивать в Севастополе охрану общественного порядка в день Военно-морского флота России 25 июля, сообщил заместитель начальника севастопольского управления МВД - начальник милиции общественной безопасности Александр НОВИКОВ.

"Составлены планы по расстановке сил и средств, пофамильно по секторам расписаны сотрудники", - сказал он журналистам, передает УНИАН.

По информации начальника милиции общественной безопасности, на праздник ожидается много гостей.

"Очень большое количество высокопоставленных лиц - министров из России, народные депутаты Украины", - сказал НОВИКОВ.

По его данным, будет большая делегация мэрии Москвы во главе с Юрием ЛУЖКОВЫМ.

"Они приезжают 24 июля, будут работать по отдельному плану", - отметил замначальника милиции Севастополя.

22 июля пройдет генеральная репетиция парада кораблей и водно-спортивного праздника в Севастопольской бухте.