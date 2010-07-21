Севастополь перекроет бухту из-за праздника ВМФ России
16:36, 21 июля 2010Крым
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Рейд Севастопольской бухты будет перекрыт 22 июля во время репетиции мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, и 25 июля во время торжеств, сообщила пресс-служба государственной администрации Севастополя.
22 и 25 июля рейд перекроют с 9 до 12 часов.
В четверг транспортное сообщение будет осуществляться автобусами по маршруту: площадь Захарова – площадь Нахимова.
В воскресенье автобусы будут ходить от площади Захарова до площади Ушакова.
25 июля с 7-ми до 12-ти и с 18-ти до 24-х часов будет ограничено движение и стоянка легкового транспорта по центральному городскому кольцу (пл. Суворова – ул. Ленина – пл. Лазарева), въезд и стоянка "легковушек" на площади Захарова.
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