На 17 км трассы Севастополь-Ялта возможны пробки

Движение автотранспорта в районе горы Гасфорта - 17-ый километр трассы Севастополь-Ялта - будет затруднено 23-25 июля из-за проведения международного байк-шоу.

Власти Севастополя просят жителей города и туристов "во избежание "пробок" и аварийных ситуаций" прибывать к месту проведения мотоциклетного слета заранее.

Парковка автомобилей будет организована для прибывших со стороны Севастополя - на территории поля Золотой Балки, для прибывших со стороны Ялты - на территории, прилегающей к озеру у горы Гасфорта.

"Для доставки людей на байк-шоу организованы автобусные маршруты. Они будут работать с 17 часов 23 июля до 10 часов 25 июля круглосуточно", - сообщила пресс-служба государственной администрации Севастополя.