Путин приедет в Севастополь на День ВМФ?
15:03, 21 июля 2010Крым
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Российский премьер заскочит и к Януковичу...
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер Российской Федерации Владимир ПУТИН встретятся в конце недели в Крыму.
Об этом УНИАН сообщил источник в администрации президента Украины.
Целью рабочего визита ПУТИНА в Украину является участие в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота России, которые пройдут в Севастополе 25 июля.
ЯНУКОВИЧ находится в отпуске. Он отдыхает в государственной резиденции в Крыму.
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