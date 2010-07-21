Путин приедет в Севастополь на День ВМФ?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер Российской Федерации Владимир ПУТИН встретятся в конце недели в Крыму.

Об этом УНИАН сообщил источник в администрации президента Украины.

Целью рабочего визита ПУТИНА в Украину является участие в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота России, которые пройдут в Севастополе 25 июля.

ЯНУКОВИЧ находится в отпуске. Он отдыхает в государственной резиденции в Крыму.