Учителям выплатили миллионы

Задолженность по зарплате работникам образования Симферополя ликвидирована - учителям выплатили 18,5 млн. грн., сообщил пресс-центр Верховного совета Крыма.

«Сумма долга перед учителями в размере 18,5 миллионов гривен полностью погашена», - говорится в пресс-релизе.

Деньги выплатили 19 июля.

Работники образования 13 июля обратились к крымскому спикеру Владимиру КОНСТАНТИНОВУ с просьбой о помощи.

Глава крымского парламента обязал руководителей профильных ведомств решить проблему в недельный срок.

«Вопрос решался очень долго, пока не вмешался КОНСТАНТИНОВ как председатель Верховного совета Крыма. Разъяснили, как же местная власть должна решать подобные вопросы... Поуходили в отпуск те люди в управлении образования, которые должны решать вопросы. Городской голова, к сожалению, не принимал меры, которые необходимо было принять. Я думаю, он должен был не получать зарплату, пока не будут выплачены зарплаты учителям», - сказал председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ журналистам 20 июля.