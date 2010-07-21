Десантники надерут душманам уши

Реконструкция боя советских солдат с моджахедами, которые прорывались к городу Кабул в Афганистане летом 1984 года, пройдет 31 июля в Крыму к 80-летию воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил организационный комитет.

"Бой" начнется в 10 часов в районе симферопольского села Чистенькое.

"Приглашаем принять участие в уроке мужества, посвященном 80-летию ВДВ, и посмотреть реконструкцию боя 12-ой советской заставы с бандформированиями душманов", - говорится в пресс-анонсе, который распространил республиканский комитет по информации.

По его данным, мероприятие проводится по инициативе крымской общественной организации "Великое братство без границ", совета ветеранов Афганистана и военно-патриотического клуба "Отечество".

ВДВ отмечают юбилей 2 августа.