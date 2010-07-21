Ток убил молдаванина в зоопарке

Гражданин Молдовы погиб в Ялте из-за поражения током во время прокладки электросети на территории зоопарка, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям 20 июля во второй половине дня .

«Мужчина, 1987 года рождения, при прокладке временной линии электросети был поражен электрическим током», - говорится в пресс-релизе.

Тем временем, в Симферополе в первой половине дня от удара током погиб мужчина, 1981 года рождения. Он незаконно проник на транзитную подстанцию. Ведется следствие.

Кроме того, в административном центре Крыма 20 июля погиб еще один мужчина (1941 года рождения). Во время строительных работ у болгарки разлетелся диск и перебил ему бедренную артерию. Пострадавший умер от потери крови.