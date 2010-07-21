Крым направит на обустройство репатриантов 4,5 млн. грн. в 2010

Совет министров Крыма собирается направить на обустройство и этнокультурное развитие депортированных граждан 4,5 млн. грн. в 2010 году, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Совмин 20 июля утвердил план мероприятий по решению ряда проблем депортированных.

Так, будет осуществлен подвоз питьевой воды в ряд массивов компактного проживания репатриантов, оздоровление детей, издание учебной и художественной литературы на родных языках, укрепление материально-технической базы учебных заведений и учреждений культуры.

Премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ за принятие комплексной госпрограммы помощи репатриантам.

"Вопрос планируется рассмотреть на совещании под руководством президента Украины, которое состоится 3 августа в Крыму", - сказал глава Совмина.