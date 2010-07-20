Белорусы и россияне не поделили трассу в Крыму: есть жертва (фото)
20:51, 20 июля 2010Крым
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Плюс 5 человек в больнице
Гражданка Беларуси погибла, еще пять человек - жители России и Беларуси - получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму 20 июля, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Автомобиль «Пежо» под управлением жителя Минска по пока неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту», за рулем которой находился москвич.
Пассажирка «Пежо» погибла на месте аварии.
Водитель этой «легковушки» и пассажирка - жительница столицы Беларуси - доставлены в больницу.
В медучреждение попали также женщина, девочка и мальчик из Москвы. Они ехали в «Тойоте».
Фото пресс-службы ГАИ Крыма
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