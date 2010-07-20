Белорусы и россияне не поделили трассу в Крыму: есть жертва (фото)

Гражданка Беларуси погибла, еще пять человек - жители России и Беларуси - получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму 20 июля, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Автомобиль «Пежо» под управлением жителя Минска по пока неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту», за рулем которой находился москвич.

Пассажирка «Пежо» погибла на месте аварии.

Водитель этой «легковушки» и пассажирка - жительница столицы Беларуси - доставлены в больницу.

В медучреждение попали также женщина, девочка и мальчик из Москвы. Они ехали в «Тойоте».

Фото пресс-службы ГАИ Крыма