Артснаряд в 250 кг откопали при строительстве дороги в Севастополе

Сотрудники МЧС во вторник обезвредили 250-килограммовый немецкий фугасный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный в Севастополе при строительстве дороги, сообщила пресс-служба городского управления ведомства.

Снаряд лежал на двухметровой глубине в 150 метрах от остановки «Первое отделение Золотой балки».

Его длина составляла 90 сантиметров, вес взрывчатого вещества - 100 килограммов.

По мнению саперов, артснаряд мог взорваться в любой момент, например, от удара экскаватора при отборе земли.

Разлет осколков при взрыве достиг бы одного километра.

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