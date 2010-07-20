Артснаряд в 250 кг откопали при строительстве дороги в Севастополе
20:00, 20 июля 2010Крым
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Мог взорваться в любой момент
Сотрудники МЧС во вторник обезвредили 250-килограммовый немецкий фугасный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный в Севастополе при строительстве дороги, сообщила пресс-служба городского управления ведомства.
Снаряд лежал на двухметровой глубине в 150 метрах от остановки «Первое отделение Золотой балки».
Его длина составляла 90 сантиметров, вес взрывчатого вещества - 100 килограммов.
По мнению саперов, артснаряд мог взорваться в любой момент, например, от удара экскаватора при отборе земли.
Разлет осколков при взрыве достиг бы одного километра.
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