Азаров слетал в Крым на разговор с Януковичем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во вторник в Крыму обсудил с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ актуальные вопросы деятельности руководства государства, сообщила президентская пресс-служба.

Одним из основных во время обсуждения был вопрос уборки нынешнего урожая.

АЗАРОВ заявил, что “сбор урожая находится в центре внимания правительства”.

“Принято несколько серьезных постановлений. Ситуацию на рынках мы контролируем и знаем. Мы рассчитываем, что продадим урожай по хорошей цене, чтобы крестьяне не были в очередной раз ограблены, чтобы они получили за свое зерно нормальную цену и смогли заложить устойчивую базу для урожаев следующих лет”, - сказал премьер.

Внимание во время встречи было уделено вопросу ликвидации последствий наводнения в регионах Украины. Президент поручил профинансировать работы, связанные с предоставлением помощи населению.

Кроме этого, ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ обсудили формирование бюджета на 2011 год, поговорили о борьбе с коррупцией и сотрудничестве Украины с международным валютным фондом.

Президент и премьер обсудили также механизм усовершенствования государственных закупок.

АЗАРОВ после встречи отметил, что Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит вопросы, которые он обсуждал с ЯНУКОВИЧЕМ.