Януковича дернут из отпуска стратегией Крыма
18:25, 20 июля 2010Крым
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Вони працюють
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 3 августа провести в Крыму совещание для обсуждения концепции стратегического развития автономной республики, сообщил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.
«Самый главный вопрос (совещания) - стратегическое видение развития Автономной республики Крым… При поддержке президента возможен резкий рывок развития. Другого варианта нет», - сказал чиновник журналистам в Симферополе.
ДЖАРТЫ не исключил, что во время встречи будут обсуждаться проблемы депортированных.
ЯНУКОВИЧ находится в отпуске в Крыму.
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