Януковича дернут из отпуска стратегией Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 3 августа провести в Крыму совещание для обсуждения концепции стратегического развития автономной республики, сообщил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

«Самый главный вопрос (совещания) - стратегическое видение развития Автономной республики Крым… При поддержке президента возможен резкий рывок развития. Другого варианта нет», - сказал чиновник журналистам в Симферополе.

ДЖАРТЫ не исключил, что во время встречи будут обсуждаться проблемы депортированных.

ЯНУКОВИЧ находится в отпуске в Крыму.