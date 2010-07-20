Пострадавшие от стихии получат компенсацию

Совет министров Крыма решил выделить 730 тыс. грн. пострадавшим от ливней и шквалов в двух регионах автономной республики - Красноперекопске и Первомайском районе.

Постановление утверждено на заседании Совмина во вторник.

Ливни в конце июня вызвали поднятие уровня грунтовых вод в Краноперекопске. Оказались подтопленными 60 домов и 45 усадеб. Вода в домах поднялась на 10-30 сантиметров. Общая площадь пострадавшей территории составляла девять гектаров.

Из-за ливня и сильного ветра 10 июля произошло подтопление приусадебных участков, разрушение крыш частных домов и сооружений сельскохозяйственного назначения, отключение от электро- и газоснабжения ряда населенных пунктов в пяти районах Крыма, в том числе в Первомайском. По данным МЧС, погибли две женщины: одну убила молния, вторая умерла из-за поражения током от упавшего во двор провода.

700 тыс. грн. из крымского бюджета будут направлены жителям подтопленных домов в Красноперекопске.

По 15 тыс. грн. получат две многодетные семьи в Первомайском районе, которые из-за непогоды потеряли матерей.

Кроме того, Совмин Крыма решил выделить властям Первомайского района 88 тыс. грн. из резервного фонда казны автономии на аварийно-восстановительные работы - ремонт кровель 9 социальных объектов: школ, домов культуры, больницы и военкомата.