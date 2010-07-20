Брат и сестра утонули в канале

Брат с сестрой, 10-ти и 11-ти лет, утонули в Северо-крымском канале, купаясь без разрешения родителей, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 19 июля в Ленинском районе Крыма в неприспособленном для отдыха на воде месте.

Зацепив веревку за дерево, дети спускались в воду. Веревка порвалась, они начали тонуть.

Выбраться из канала самостоятельно брат с сестрой не могли, так как его стенки выложены скользкой плиткой, пояснили в МЧС.

Мальчик, который пришел с детьми к воде, побежал за взрослыми. Они вызвали спасателей.

Бойцы МЧС достали детей из воды. У них отсутствовали пульс, дыхание, сердцебиение.

Девочка была мертва.

Бойцы пытались оказывать мальчику первую медицинскую помощь до приезда медиков, но безрезультатно.

Врачи «скорой помощи» констатировали смерть.