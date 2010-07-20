Брат и сестра утонули в канале
Купались без присмотра взрослых
Брат с сестрой, 10-ти и 11-ти лет, утонули в Северо-крымском канале, купаясь без разрешения родителей, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел 19 июля в Ленинском районе Крыма в неприспособленном для отдыха на воде месте.
Зацепив веревку за дерево, дети спускались в воду. Веревка порвалась, они начали тонуть.
Выбраться из канала самостоятельно брат с сестрой не могли, так как его стенки выложены скользкой плиткой, пояснили в МЧС.
Мальчик, который пришел с детьми к воде, побежал за взрослыми. Они вызвали спасателей.
Бойцы МЧС достали детей из воды. У них отсутствовали пульс, дыхание, сердцебиение.
Девочка была мертва.
Бойцы пытались оказывать мальчику первую медицинскую помощь до приезда медиков, но безрезультатно.
Врачи «скорой помощи» констатировали смерть.