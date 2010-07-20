Немка, россиянин и трое украинцев травмированы в аварии в Крыму
11:16, 20 июля 2010Крым
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Лобовое столкновение двух авто
Пятеро человек - немка, россиянин и трое украинцев - получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей неподалеку от Белогорска в Крыму 19 июля, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
В 22.00 автомобиль «Форд» выехал на встречную полосу и врезался в «ЗАЗ 1102».
Пострадали водитель «ЗАЗа», жительница Ленинского района Крыма, двое пассажиров этой машины - жительница немецкого Золингена и житель Москвы.
Травмы также получили водитель и пассажирка «Форда» - отец и дочь, жители Симферополя.
Все госпитализированы в больницу.
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