Бойцы МЧС сняли цепь с мальчика

В Крыму спасатели срезали цепь с шеи 11-летнего мальчика, которую намотал на него отец за плохое поведение, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Житель сакского села Михайловка 19 июля убежал из дома и обратился в районный отдел милиции.

По словам мальчика, цепь намотал ему на шею и замкнул на замок отец вечером 18 июля за плохое поведение.

Сотрудники милиции сами снять цепь не смогли.

Бойцы МЧС срезали цепь с помощью гидравлического инструмента.

Ведется следствие.