Бойцы МЧС сняли цепь с мальчика
11:14, 20 июля 2010Крым
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Намотал отец за плохое поведение
В Крыму спасатели срезали цепь с шеи 11-летнего мальчика, которую намотал на него отец за плохое поведение, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Житель сакского села Михайловка 19 июля убежал из дома и обратился в районный отдел милиции.
По словам мальчика, цепь намотал ему на шею и замкнул на замок отец вечером 18 июля за плохое поведение.
Сотрудники милиции сами снять цепь не смогли.
Бойцы МЧС срезали цепь с помощью гидравлического инструмента.
Ведется следствие.
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