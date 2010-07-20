Бойцы МЧС сняли цепь с мальчика

11:14, 20 июля 2010
Крым
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Намотал отец за плохое поведение

В Крыму спасатели срезали цепь с шеи 11-летнего мальчика, которую намотал на него отец за плохое поведение, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Житель сакского села Михайловка 19 июля убежал из дома и обратился в районный отдел милиции.

По словам мальчика, цепь намотал ему на шею и замкнул на замок отец вечером 18 июля за плохое поведение.

Сотрудники милиции сами снять цепь не смогли.

Бойцы МЧС срезали цепь с помощью гидравлического инструмента.

Ведется следствие.

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