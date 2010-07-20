Поезд сбил насмерть пенсионерку

Шла по пешеходному переходу

Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Тело крымчанки нашли в Советском районе полуострова 19 июля. «Женщина, 1928 года рождения, переходя железнодорожный путь по пешеходному переходу, попала под поезд и получила несовместимые с жизнью травмы», - говорится в пресс-релизе. Ведется следствие.

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