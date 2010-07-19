УНП требует под храм Филарета землю в Севастополе

Украинская народная партия (УНП) требует выделить участок в Севастополе под строительство храма Украинской православной церкви Киевской патриархата (УПЦ КП) из части земель, находящихся на балансе фонда государственного имущества Украины.

С таким заявлением выступил председатель крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН в ответ на отказ севастопольского городского совета определить место под украинскую церковь, сообщила пресс-служба партии.

В качестве альтернативного варианта УНП предлагает выделить земучасток для храма УПЦ КП министерству обороны в одном из мест базирования украинского флота, которые "называют центром украинской жизни" Севастополя.

"Построение (храма) Украинской православной церкви Киевского патриархата в Севастополе имеет большое значение для большинства украинцев - местных жителей и значительной части военнослужащих ВМС Украины, которые считают себя верующими именно этой конфессии. Кроме того, в украинском флоте военные капелланы, которые положительно влияют на весь процесс духовного возрождения и воспитания украинских военнослужащих, являются священнослужителями УПЦ КП и УКГЦ", - сказал ФОМУШКИН.