Нелепая шутка задержала рейс из Крыма в РФ
17:00, 19 июля 2010Крым
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В аэропорт вызвали взрывотехников...
Самолет из Симферополя в Москву вылетел в понедельник почти на час позже из-за ложного сообщения гражданина России о бомбе у него в багаже, об этом УНИАН по телефону сообщил сотрудник крымской милиции.
Работники симферопольского аэропорта увидели на ленте прохождения багажа высветившийся подозрительный предмет и спросили у владельца, что это. Россиянин ответил: бомба.
В аэропорт вызвали взрывотехников.
«Оказалось, что там находился всего лишь жесткий диск», - отметил собеседник агентства.
Мужчину, 1984 года рождения, сняли с рейса.
Сотрудники милиции проводят с задержалнным россиянином следственные действия.
Самолет вылетел из Крыма в 15.01 вместо 14.10.
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