Нелепая шутка задержала рейс из Крыма в РФ

Самолет из Симферополя в Москву вылетел в понедельник почти на час позже из-за ложного сообщения гражданина России о бомбе у него в багаже, об этом УНИАН по телефону сообщил сотрудник крымской милиции.

Работники симферопольского аэропорта увидели на ленте прохождения багажа высветившийся подозрительный предмет и спросили у владельца, что это. Россиянин ответил: бомба.

В аэропорт вызвали взрывотехников.

«Оказалось, что там находился всего лишь жесткий диск», - отметил собеседник агентства.

Мужчину, 1984 года рождения, сняли с рейса.

Сотрудники милиции проводят с задержалнным россиянином следственные действия.

Самолет вылетел из Крыма в 15.01 вместо 14.10.