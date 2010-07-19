Россиянин на час задержал вылет самолета из Крыма в Москву

16:24, 19 июля 2010
Крым
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В багаже - "бомба"

Самолет из Симферополя в Москву вылетел в понедельник почти на час позже из-за ложного сообщения гражданина России о бомбе у него в багаже, об этом УНИАН сообщил по телефону сотрудник крымской милиции.

Работники симферопольского аэропорта увидели на ленте прохождения багажа высветившийся подозрительный предмет и спросили у владельца, что это. Россиянин ответил: "Бомба".

В аэропорт вызвали взрывотехников.

"Оказалось, что в багаже находился всего лишь жесткий диск", - отметил собеседник агентства.

26-летнего мужчину сняли с рейса.

Сотрудники милиции проводят с задержалнным россиянином следственные действия.

Самолет вылетел из Крыма в 15.01 вместо 14.10.

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