Лужкова просят не пускать в Украину

Депутат Верховной Рады от группы "За Украину!", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Иван СТОЙКО требует повторно запретить въезд на территорию Украины мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ.

Об этом говорится в депутатском обращении СТОЙКО, которое он направил в Службу безопасности Украины и Министерство иностранных дел, сообщила пресс-служба партии "За Украину!".

"Высокопоставленный чиновник из Москвы в очередной раз позволяет себе делать антиукраинские заявления, - отметил депутат. - Поэтому если в Украине есть независимое МИД и СБУ, которые отстаивают украинские интересы, ЛУЖКОВУ повторно должны запретить въезд на территорию Украины".

СТОЙКО считает, что подобные заявления российских высокопоставленных должностных лиц, в первую очередь, связаны с тем, что в Украине к власти пришла "когорта пророссийских политиков".

ЛУЖКОВ 19 июля на пресс-конференции в Москве сказал: "Заявления относительно Севастополя сделал осмысленно и обоснованно - никаких изменений моей позиции относительно статуса Севастополя нет и не будет".

ЛУЖКОВ в мае 2008 года заявил, что Севастополь должен быть возвращен России.

СБУ приняла решение о запрете на въезд в Украину ЛУЖКОВУ.

СМИ в июне этого года сообщили, что ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины, о чем в телефонной беседе московскому градоначальнику сообщил президент Виктор ЯНУКОВИЧ.