Москва продолжит шефство над кораблями Черноморского флота

Мэрия Москвы продолжит шефство над кораблями Черноморского флота России, заявил мэр российской столицы Юрий ЛУЖКОВ.

«Мы помогали шефствовать практически по всем кораблям Черноморского флота, нашей префектуры, многие московские предприятия осуществляли и продолжают осуществлять шефство над кораблями Черноморского флота», - сказал ЛУЖКОВ на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в РФ.

В то же время, он отметил, что, благодаря изменению политики руководства России по отношению к ВМС и ЧФ РФ, такая региональная опека не нужна, как это было в начале 90-х годов.

Вместе с тем, по мнению ЛУЖКОВА, моряки Черноморского флота РФ должны чувствовать заботу государства и регионов в самых разных направлениях. «Шефство будет продолжаться», - подчеркнул мэр Москвы.

Он добавил, что российское государство само в состоянии поддерживать потенциал флота по материально-технической части.

По словам мэра Москвы, в начале 90-х годов руководство России бросило ЧФ РФ на произвол судьбы. Он отметил, что благодаря москвичам и жителям других регионов России удалось удержаться от процесса, который бы мог «обнулить» Черноморский флот.