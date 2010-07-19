Москва рада смене губернатора Севастополя

Власти Москвы и Севастополя будут сотрудничать в вопросе организации городской жизни севастопольцев.

Об этом мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ сказал на пресс-конференции в российской столице, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в РФ.

ЛУЖКОВ отметил, что когда Севастополем руководил Сергей КУНИЦЫН, то властям Москвы с трудом удавалось сотрудничество с этим городом, хотя городской совет Севастополя был настроен решительно на продолжение и развитие контактов с Москвой.

«Сегодня ситуация абсолютно изменилась - сегодня мы снова имеем очень серьезный уровень взаимодействия с представительной и исполнительной властями города Севастополя. У нас есть очень серьезные хозяйственные договоренности по организации и обеспечению городской жизни (Севастополя)», - сказал ЛУЖКОВ.

Он добавил, что речь идет о вопросах городского хозяйства, обеспечения водой, а также вопросах культурного взаимодействия.

«Есть разные другие моменты, которые даже трудно перечислить, потому что их множество», - сказал ЛУЖКОВ.

Он сообщил, что после изменения власти в Украине провел встречу с руководством города.

Мэр Москвы отметил, что новые украинские власти по-другому относится как к вопросу отношений с Россией, так и отношений Севастополя с Москвой.

По его словам, сейчас все стало намного проще. «Мы будем использовать новые возможности на все сто», - сказал ЛУЖКОВ.

В то же время, он подчеркнул, что есть и проблемные вопросы. В частности, один из местных судов запретил использование русского языка в официальных мероприятиях. ЛУЖКОВ заявил, что в Крыму большинство населения русскоязычное, и люди разных национальностей считают русский язык основным языком в автономии. Мэр Москвы выразил убеждение, что сложности будут преодолены.