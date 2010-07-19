Лужков настаивает: Севастополь должен быть возвращен России
12:36, 19 июля 2010Крым
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"Заявления сделал осмысленно..."
Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что не изменил свое мнение о статусе Севастополя.
«Я свои заявления по Севастополю сделал осмысленно и обоснованно - никаких изменений моей позиции по статусу Севастополя нет и не будет», - подчеркнул ЛУЖКОВ на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в России.
ЛУЖКОВ в мае 2008 года заявил, что Севастополь должен быть возвращен России.
СБУ 12 мая 2008 года приняла решение о запрете въезда ЛУЖКОВА в Украину.
СМИ в июне этого года сообщили, что ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины, о чем в телефонном разговоре московскому градоначальнику сообщил президент Виктор ЯНУКОВИЧ.
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