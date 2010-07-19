Лужков настаивает: Севастополь должен быть возвращен России

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что не изменил свое мнение о статусе Севастополя.

«Я свои заявления по Севастополю сделал осмысленно и обоснованно - никаких изменений моей позиции по статусу Севастополя нет и не будет», - подчеркнул ЛУЖКОВ на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в России.

ЛУЖКОВ в мае 2008 года заявил, что Севастополь должен быть возвращен России.

СБУ 12 мая 2008 года приняла решение о запрете въезда ЛУЖКОВА в Украину.

СМИ в июне этого года сообщили, что ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины, о чем в телефонном разговоре московскому градоначальнику сообщил президент Виктор ЯНУКОВИЧ.