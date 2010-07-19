13 стран ЕС работают над Крымом

Европейский Союз согласен с предложением президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА рассматривать сотрудничество в крымском регионе как пилотный проект программы «Восточное партнерство», заявил председатель представительства ЕС в Украине Жозе Мануель Пинту ТЕЙШЕЙРА на встрече с премьером Николаем АЗАРОВИМ.

ТЕЙШЕЙРА сообщил, что к реализации проекта в Крыму привлечены 13 стран ЕС.

Собеседники обсудили пути реализации инициативы Еврокомиссии относительно сотрудничества в Крыму, которая будет предусматривать развитие социальной инфраструктуры и модернизацию туристической сферы.

Кроме того, проект направлен на повышение инвестиционной привлекательности Севастополя и привлечение прямых иностранных инвестиций в инфраструктуру города.

ЯНУКОВИЧ 9 июля во время встречи с президентом Европейского совета Германом ван РОМПЕЕМ сообщил о реализации пилотного проекта развития Крыма в рамках расширения сотрудничества программы ЕС «Восточное партнерство».