Милиция Севастополя нашла 160 разыскиваемых
09:58, 19 июля 2010Крым
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Среди них - держатель борделей
Севастопольская милиция за полгода нашла 160 человек, разыскиваемых по подозрениям в причастности к преступлениям, сообщил начальник отдела уголовного розыска управления МВД города Александр КАРЯКИН.
«Мы за полгода разыскали 160 человек, находящихся в розыске, и не только в регионе Севастополя, в Крыму, Украине, но и других государств. В том числе, одного из основных держателей борделей Эстонии. Сейчас готовятся документы на его экстрадицию», - сказал КАРЯКИН на брифинге.
Он уточнил, что 52 человека задержали во время проведения общегосударственной операции «Розыск», 3 из них - за совершение убийств.
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