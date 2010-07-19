Милиция Севастополя нашла 160 разыскиваемых

Севастопольская милиция за полгода нашла 160 человек, разыскиваемых по подозрениям в причастности к преступлениям, сообщил начальник отдела уголовного розыска управления МВД города Александр КАРЯКИН.

«Мы за полгода разыскали 160 человек, находящихся в розыске, и не только в регионе Севастополя, в Крыму, Украине, но и других государств. В том числе, одного из основных держателей борделей Эстонии. Сейчас готовятся документы на его экстрадицию», - сказал КАРЯКИН на брифинге.

Он уточнил, что 52 человека задержали во время проведения общегосударственной операции «Розыск», 3 из них - за совершение убийств.