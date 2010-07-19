Звезды джаза приедут в Коктебель

ІІ международный фестиваль джаза Live in Blue Bay состоится 3-5 сентября в Коктебеле в Крыму, для участия в нем поступило около 70 заявок.

Среди музыкантов будут как именитые, такие, например, как гитарист-виртуоз Энвер ИЗМАЙЛОВ, вокалистка Синтия СКОТТ, джазовый пианист Владимир СОЛЯНИК, так и пока не очень известные.

Ожидается, что в нынешнем году перед фестивалем состоится отборочный конкурс молодых исполнителей, лауреаты которого получат право выступить на открытии Live in Blue Bay.

По информации членов оргкомитета, фестивальная программа окончательно пока не сформирована, но уже известно, что, помимо концертов, планируется проведение выставки авангардной живописи.

Кроме того, обговаривается вопрос сопровождения музыкального фестиваля винным. Планируются также мастер-классы и выставка отечественных мастеров производства электрогитар.