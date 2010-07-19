Артек собирает детскую лигу наций

IX международный детский фестиваль «Изменим мир к лучшему!», в рамках которого состоится первая сессия генеральной ассамблеи Всемирной детской лиги наций, пройдет в «Артеке» в Крыму с 21 июля по 1 августа.

На фестиваль, который направлен на развитие и укрепление дружеских отношений между странами и формирование у детей культуры межнационального общения, приедут делегации из 55 стран, сообщила пресс-служба международного детского центра.

Для участия в ассамблее детской лиги наций приглашены лидеры общественных организаций, представители детских парламентов, школьного самоуправления, юные журналисты, волонтеры со всех континентов.

«Юные парламентарии обсудят пути обеспечения равных прав и возможностей для детей, проблемы экологической безопасности планеты, последствия и возможности технического прогресса в сохранении природы на Земле, модели городов будущего, поиск комфортных условий жизнедеятельности человека», - говорится в пресс-релизе.

В рамках фестиваля «Изменим мир к лучшему!» пройдет День мира, дети-парламентарии встретятся с представителями дипломатических миссий в Украине.

В культурной программе фестиваля - концерты, конкурсы, театральные постановки, творческие мастерские.

Организаторами форума выступают благотворительный фонд «Надежды и добра» и «Артек». Проект проводится при поддержке украинских министерств по делам семьи и иностранных дел.