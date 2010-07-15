Украина пересмотрит стандарты сертификации гостиниц

Государственная служба туризма и курортов министерства культуры и туризма Украины пересмотрит стандарты сертификации украинских гостиниц, сообщил заместитель председателя госслужбы Дмитрий ЗАРУБА, передает УНИАН.

Планируется внести изменения в государственный стандарт "Классификация гостиниц", взяв за основу европейский стандарт Hotelstars Union европейской гостиничной ассоциации HOTREC.

"Мы должны все за две недели завершить разработку и подготовить предложения. Это будут изменения к государственному стандарту 4269 "Классификация гостиниц". Будут внесены изменения касательно новых критериев звездности гостиниц", - сказал ЗАРУБА на круглом столе "Подготовка гостиничной инфраструктуры к проведению в Украине Евро-2012 - на уровень европейских стандартов".

Госслужба планирует предусмотреть, в частности, отмену обязательного требования по безопасности гостиниц.

"Наша задача отменить обязательное требование по безопасности гостиниц, но при этом в новом стандарте, например, учесть вопросы страхования имущества и жизни туристов", - сказал чиновник.

"Мы будем идти на то, чтобы звездность (гостиниц) была обязательной", - добавил он.

Стандарт Hotelstars Union включает в себя 270 пунктов по требованиям к гостиницам, часть из которых являются обязательными, а часть - носит рекомендационный характер, сообщила главный специалист отдела Евро-2012 Киевской облгосадминистрации Людмила МЕЩЕРСКИХ.

Гостиница набирает определенное количество баллов в зависимости от соответствия требованиям, согласно общему числу которых определяется ее звездность.

Европейский стандарт Hotelstars Union был принят 14 декабря 2009 года в Праге членами ассоциации HOTREC - Швецией, Германией, Австрией, Швейцарией, Венгрией, Нидерландами и Чехией. Эта система дает более объективную оценку услуг, которые предоставляются гостиницей, а не только требований к техническому переоснащению.

Летом 2009 года Кабинет министров Украины утвердил порядок присвоения категорий гостиницам и другим объектам, предоставляющим услуги по временному размещению людей.

Согласно документу, гостиницам будут присваиваться категории "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды" и "одна звезда".

Остальным объектам временного размещения, в том числе мотелям, пансионатам, домам отдыха, туристическим базам, кемпингам, будет присваиваться категория, исходя из уровня обслуживания в них - первый, второй, третий, четвертый и пятый уровень.