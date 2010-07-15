Интернет "заразил" Ялту холерой

Информация о случаях заболевания холерой в Ялте не соответствует действительности, заявляет мэрии курортного города.

"Ни одного случая заражения холерой на территории Большой Ялты не зарегистрировано. Это подтверждают проверки, проведенные в течение нескольких последних дней комиссиями Минздрава Украины и Минздрава Крыма", - говорится в заявлении первого вице-мэра Ялты Геннадия ДОБКИНА и начальника Украинской противочумной станции Александра ХАЙТОВИЧА.

"Слухи могли возникнуть из-за рекомендаций отдыхающим в течение последней недели воздержаться от купания в море. В Ялте стоит жаркая погода, но регулярно идут ливневые дожди. Такое сочетание может вызвать несоответствие морской воды санитарным нормам", - заявили ДОБКИН и ХАЙТОВИЧ.

По данным мэрии, полностью закрытым для купания в Ялте был и остается участок берега на набережной в районе причала №9.

"Этот участок никогда не был пляжем, поэтому купание в этом месте запрещено", - отметила пресс-служба.

В мэрии предполагают, что слухи о холере являются "попыткой сорвать "высокий" курортный сезон" в Ялте.