Z-Games впервые пройдут на КаZантипе

Международные соревнования по экстремальным видам спорта Z-Games впервые состоятся в конце июля на западном побережье Крыма, в селе Поповка неподалеку от Евпатории, где с начала 2000-х годов ежегодно летом проводится музыкальный проект «КаZантип».

«26-31 июля на "КаZантипе" пройдет крупнейший в Украине и СНГ спортивно-музыкальный фестиваль. Мы объединяем соревнования и молодежный курорт», - сказал представитель спорткомитета проекта Максим КАРПИЙ на пресс-конференции в Симферополе в четверг.

В программе Z-Games - соревнования по вейкбордингу, кайту, аквабайкам, дертджампингу, скимбордингу, фрисби, брейк-дансу.

На «игры» приедут спортсмены из стран СНГ, Германии, Италии, Балканского полуострова. Профессиональные райдеры проведут мастер-классы для начинающих спортсменов. Для гостей Z-Games подготовлены конкурсы.

«Программа будет очень насыщенной. Это новое для нас мероприятие пройдет на высшем уровне и в ближайшие несколько лет перерастет в масштабное событие, на которое будут приезжать люди из Европы, из Штатов», - сказал КАРПИЙ.

Призовой фонд Z-Games составляет 200 тыс. грн. Кроме того, спонсоры представят ценные призы на 50-60 тыс. грн.

Вход для зрителей «на всю неделю спортивной части программы» составляет 150 гривен, для участников соревнований - бесплатно.

Организаторы надеются, что Z-Games посетят около 10 тысяч человек.

«КаZантип» состоится в Крыму уже в 18 раз. Он пройдет 6-21 августа.

«Танцы официально начинаются с 6-го. Мы планируем, что проект в течение месяца посетят около 20 тысяч человек», - сказал руководитель оргкомитета Николай КАРПОВ.

КАРПОВ не назвал стоимость мультивизы в 2010 году. Она предоставляет неограниченный доступ на территорию фестиваля.

«Честно, не знаю. Мы всегда планируем стоимость визы перед открытием. Она складывается из себестоимости проекта и прогнозируемой посещаемости - так, чтобы мы могли бы хотя выйти на пороги рентабельности», - сказал руководитель оргкомитета.

Желтый чемодан, сделанный по правилам республики, остается одним из ее символов и при условии заблаговременной регистрации дает право бесплатного входа на «КаZантип».

«КаZантип» родился 18 лет назад в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка.

В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад полуострова.