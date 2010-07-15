Литвин проведет отпуск в Крыму

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН часть отпуска проведет в Крыму, часть - у родственников, передает УНИАН.

Спикер намерен уйти в отпуск после проведения 16 июля торжественного заседания парламента по случаю 20-й годовщины провозглашения декларации о государственном суверенитете.

«После этого я планирую поехать в Крым. Там уже собрались волейбольная и футбольная команды», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что любит активный отдых. «Я не сижу на пляже. Я не знаю, что это такое», - сказал спикер.

Другую часть отпуска ЛИТВИН намерен провести у своих родителей, а также у родных жены.

Кроме того, отметил глава парламента, часть отпуска он посвятит общению с детьми.