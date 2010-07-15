Суд признал незаконной приватизацию морской акватории
10:03, 15 июля 2010Крым
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Сообщает генпрокуратура
Хозяйственный суд Крыма признал недействительными решение исполкома Керченского городского совета и свидетельство о праве собственности, на основании которых за судостроительным заводом «Залив» признано право собственности на морскую акваторию, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.
Таким образом суд удовлетворил иск крымского надзорного ведомства.
Хозсуд подтвердил, что гидротехнические сооружения стоимостью 9,9 млн. грн. - набережные и канал с акваторией - отчуждены с нарушением требований закона о приватизации государственного имущества и водного кодекса Украины, говорится в сообщении.
Такие объекты могут предоставляться только в пользование.
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