Потомки русских эмигрантов 1920 года вернутся в Крым по пути отцов

Морской поход, посвященный 90-летию исхода частей Русской армии Врангеля и гражданских беженцев из Крыма, начался в среду от берегов Венеции.

По словам участвующих в нем потомков эмигрантов, поход поможет взаимопониманию и единению русского мира, обретению нравственного стержня России и символически будет означать завершение Гражданской войны в России.

Акция проводится 14-25 июля в рамках программы Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы "Русский мир" по маршруту соотечественников, уходивших в 1920 году из Крыма, но в обратном порядке.

Из Венеции примерно 250 участников похода отправятся в Бизерту (Тунис), а затем через Лемнос (Греция), Галлиполи и Стамбул (Турция) прибудут в Севастополь. ФАП на средства ряда российских коммерческих организаций зафрахтовал для похода пассажирское судно "Егейский Одисей".

Перед отплытием на судне совершили молебен представитель Русской православной церкви за границей епископ Женевский и Западно-Европейский Михаил и служители РПЦ из Москвы.

РИА Новости